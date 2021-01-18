До +3 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 января

Потепление в Алтайском крае продолжает набирать обороты, и к 18 января местами термометры могут показать плюсовую температуру. Однако в некоторых районах, несмотря на тепло, может быть довольно ветрено.

В крае температура воздуха составит -5...-10 градусов, местами в предгорьях до +3 градусов. Кое-где ожидается снег, мокрый снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.