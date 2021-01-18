Гран-при "Кинотавра" могут назвать в честь Бориса Грачевского

Создатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн хочет увековечить память Бориса Грачевского и намерен назвать в его честь Гран-при фестиваля. Об этом он рассказал на похоронах худрука "Ералаша".

"Он считал, что он в неплохом состоянии. Он лежал в той же больнице, где и я лечился. Я позвонил главному врачу больницы и спросил, есть ли надежда на выздоровление Бориса? И она сказала: "Нет, никакой надежды нет", – поделился Рудинштейн.

Продюсер отметил, что идею переименования награды поддержали его коллеги, пишет ФАН.

Напомним, что о смерти Бориса Грачевского стало известно 15 января. Ранее его ввели в медикаментозную кому в реанимации, куда он попал с коронавирусом.