Доктор Мясников сообщил "плохие новости" лысеющим людям

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях облысение становится неизлечимым. По его словам, хороших новостей для страдающих от этого людей у него нет.

Он заметил, что от андрогенетической предрасположенности к выпадению волос в определенных зонах лечения не существует, поскольку болезнь обусловлена генетически и гормонально. Так что единственным эффективным решением будет пересадка волос.

"Хороших новостей у меня для вас нет, потому что ничего вы не сделаете. Выпадало и будет выпадать", – заявил он в эфире канала "Россия-1".

Мясников добавил, что окрашивание головы и изготовление парика также не помогают скрыть последствий заболевания. Помимо этого, врач усомнился и в существовании лекарства, которое поможет решить проблему.

Он выразил мнение, что излечить можно лишь диффузное выпадение волос. Как правило, оно появляется из-за стресса, дефицита железа в организме, проблем с щитовидной железой и грибковых инфекций. От последних, впрочем, можно также успешно избавиться.

Ранее Мясников рассказал о главной ошибке людей при лечении коронавируса. Она может привести к летальному исходу.