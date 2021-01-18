В Алтайском крае стартует проект "Культурные сезоны"

В четвертый раз при поддержке СГК пройдет образовательный проект "Культурные сезоны". Слоган зимнего этапа 2021 года – "Развивайтесь дома": все мероприятия состоятся онлайн на официальном сайте проекта "Культурные-сезоны.рф". Участие бесплатное и не требует регистрации.

Культурные сезоны – это открытый образовательный проект полезных знаний. В этом году из-за пандемии он впервые пройдет в формате онлайн, а это значит:

Больше участников – вне зависимости от географического расположения. Больше мастер-классов и лекций – за один день вы можете побывать сразу на нескольких уроках не выходя из дома. 12 лучших экспертов из разных сфер на расстоянии вытянутой руки и в удобное для вас время.

В зимнем сезоне – 50 видеоуроков, которые будут доступны на сайте до 1 марта. Только новые темы и направления:

Базовый курс по SMM.

Курс одной из лучших портретных школ России – школы портрета Анатолия Мовляна. Обучающие семинары от специалиста по раннему творческому развитию детей.

Начальный курс по работе в 3D Max с дизайнером и преподавателем Антоном Шахматовым.

Большой курс каллиграфии.

Мастер-классы для юных художников.

Лекции по дикции и вокалу для исполнителей, технике речи, декору и культуре покупок.

Уже сейчас на сайте доступно более 30 открытых лекций и мастер-классов по творчеству, русскому языку, искусству, социальным сетям, дизайну и многому другому. Портал будет постепенно пополняться.

Помимо полезного контента, для участников "Культурных сезонов" на официальной странице в "Инстаграме" будут проводиться конкурсы. Новости проекта читайте на странице в "Инстаграме" @cultseasons и на сайте проекта "Культурные-сезоны.рф".

Отметим, что проект "Культурные сезоны" – одно из ключевых направлений благотворительной программы СГК в Алтайском крае, реализуется уже четвертый год. Он собрал постоянную аудиторию и продолжает присоединять новых участников. За все время в нем приняли участие более 2000 человек, в том числе сотрудники СГК. Цель проекта – сделать культуру доступной и понятной для любого заинтересованного человека, и это стало особенно важным в условиях пандемии и массовой самоизоляции.