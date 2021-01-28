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Вирусный тест-драйв. На какие антитела к COVID-19 нужно делать проверки

, ИА "Амител"
Где в Алтайском крае можно оценить личный уровень защиты от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН 'Москва'

Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

В Алтайском крае началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. И все чаще жителям региона требуется пройти тестирование на антитела к COVID-19. Но, как оказалось, это не одно исследование, а несколько разных. Есть ли подводные камни, какие антитела нужно определять у переболевших, зачем постоянно отслеживать уровень антител в организме и где пройти тестирование, рассказал кандидат медицинских наук, главный врач МЦ "Лаборатория ДНК-Диагностики" Евгений Селиванов.

Когда необходимо проходить тестирование?

Как рассказал эксперт, антитела к вирусам и бактериям в организме человека представлены тремя классами белков – иммуноглобулинами IgA, IgG, IgM. Каждый из них вырабатывается в свое время и там, где необходимо. IgA – защищает слизистую человека, IgM – первым начинает борьбу с вирусами и бактериями, а IgG – обеспечивает долгий (в том числе и поствакцинальный) иммунитет и защищает организм от повторного заражения.

"При обычных инфекциях первым начинает вырабатываться IgM и только спустя 7-10 дней появляется IgG. Однако при коронавирусе это не так. Оба класса начинают вырабатываться практически одновременно (с разницей в 2-3 дня), в связи с чем раздельное выявление IgM и IgG к COVID-19 клинического значения не получило. Поэтому решать только вам – стоит ли определять один IgG или оба иммуноглобулина", – отметил Евгений Селиванов.

На этом "необычности" в определении антител не заканчиваются. В состав COVID-19 входит четыре белка, к которым вырабатываются антитела. Но эксперт отмечает, что назначение у каждого из них разное. Так, антитела к N-белку (нуклеокапсиду) всего лишь свидетельствуют о том, что человек переболел новой коронавирусной инфекцией, но не обеспечивают дальнейшую защиту. Чтобы понять, защищены вы или нет, а также насколько эффективной была вакцина, необходимо проводить исследование на антитела к S-белку, считает эксперт. 

"Антитела всех классов (M, G и A) начинают вырабатываться почти одновременно на 4-5-й день инфицирования. В связи с этим в первые дни болезни вероятность положительного результата любого теста на антитела сведена к минимуму. В качестве диагностики на ранних сроках будут приближенными к действительности ПЦР и антигенные исследования", – утверждает Евгений Селиванов.

Кроме того, Евгений Селиванов отметил, что всегда нужно узнавать к какому белку делают тестирование. По его мнению, необходимо помнить, что пока нет единых стандартов для количества антител к коронавирусу. Поэтому количественные значения, которые получает лаборатория, несопоставимы как между лабораториями, так и между разными тест-системами в одной лаборатории.

"Если вы хотите отслеживать изменение количества ваших антител – делайте это всегда в одной и той же лаборатории и на одной и той же тест-системе. Мы для этих целей используем определение антител к S-белку, выполняющееся на автоматическом анализаторе производства США", – подытожил главный врач "Лаборатории ДНК-Диагностики" Евгений Селиванов.

В медицинском центре "Лаборатория ДНК-Диагностики" работают с различными тест-системами. Это позволяет медицинскому центру определить все перечисленные антитела к COVID-19. Также в "Лаборатории ДНК-Диагностики" можно выбрать именно те исследования, которые нужны вам. Стоимость этого анализа начинается от 650 рублей. 

"Лаборатория ДНК-Диагностики"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 247б
Телефон для справок +7 (3852) 289-059.
СайтЛО № 22-01-005376

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.01.2021 11:45
- гость -

Антитела всех классов (M, G и A) начинают вырабатываться почти одновременно на 4-5-й день инфицирования

Это его личное наблюдение, или потому что закупили наборы на суммарные антитела?

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