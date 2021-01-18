Готовь баню летом. Когда отелям и гостиницам начинать подготовку к приему гостей

В гостиничном бизнесе уже с середины апреля начинается наплыв отдыхающих. Поэтому начинать готовиться к весне лучше заранее. Особенно если нужна новая баня, гостевой дом или SPA-комплекс. Заказав их зимой, уже в начале сезона вы будете готовы принимать гостей.
В Барнауле производит комплекты гостевых домов, бань, гостиниц, экоотелей, SPA-комплексов холдинг "Алтайлес". Детали заводского производства легко собираются на готовом фундаменте по принципу конструктора, поэтому процесс строительства укладывается в максимально сжатые сроки.
Дома имеют минимальную усадку. После сборки можно сразу приступать к внешней и внутренней отделке помещения. Для тех, кто хочет сохранить естественную красоту дерева, достаточно покрасить стены изнутри и снаружи. Такое жилье идеально подходит для туристического и гостиничного бизнеса.
Комплекты производства "Алтайлес" имеют преимущества:
- срок производства – около месяца (без учета загруженности производства);
- срок сборки – 14-30 дней (зависит от площади и сложности проекта);
- экологичность – используется натуральная древесина;
- цены от производителя – собственная сырьевая база.
На счету компании – более 1500 построенных объектов по всему миру, в том числе в Новой Зеландии, Вьетнаме, ОАЭ и других странах.
По вопросам производства обращайтесь по телефону: 8 (3852) 23-99-99. Сроки изготовления комплекта необходимо уточнять у менеджера с учетом текущей загрузки завода.
Холдинг "Алтайлес"
Тел: 8 (3852) 23-99-99.
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Комментарии
А эти гни ды всё пытаются сделать себе доброе имя . Всё попусту , так и останутся прощелыгами , ворами и уничтожителями наших лесов , и народ это помнит .