Возвращение Навального. Все самое смешное и злободневное из соцсетей

Вечером 17 января российский оппозиционер и политический деятель Алексей Навальный вернулся в Москву. Напомним, больше четырех месяцев он лечился в Германии после своего "предполагаемого отравления". За рейсом, которым Навальный летел на родину, следили 535 тысяч (пиковое значение) человек, по данным сервиса FlightRadar24. В итоге вместо аэропорта Внуково, куда должен был прибыть политик, самолет авиакомпании "Победа" ушел на запасной аэродром в Шереметьево, где на паспортном контроле глава ФБК был задержан. Ему было предъявлено обвинение в нарушении своего испытательного срока по уголовному делу "Ив Роше".

Эпопея вокруг возвращения Навального на родину стала главной темой для обсуждения в соцсетях.

твой парень: не встречает тебя в аэропорту с цветами



твой парень в день прилёта Навального: pic.twitter.com/q2oSR3IJGi — Ñ. ‡ ŠH. (@luxurybitches) January 14, 2021

Вчера смотрела триллер "Взятие Навального", фильм тревожный, зажигательный, интересный...в общем не выспалась. — БеллаСлавна (@BellaSlavna) January 18, 2021

"Из прилёта Навального какой-то цирк устроили!"



Тем временем я: pic.twitter.com/Et8s6bUK4F — anthony uly (@AnthonyUly) January 17, 2021

Навальный – новый Гагарин, его приземления ждали с такой же надеждой — Сталингулаг (@StalinGulag) January 17, 2021

Я не думала, что когда-то что-то заинтересует меня больше, чем битва за Хогвартс. Но сериал с Навальным просто порвал все мои ожидания. #навальный — #МадамФончак (@kotbko_) January 17, 2021

КАК ВСТРЕЧАЮТ В АЭРОПОРТУ МЕНЯ:

— Такси-такси!

— Такси недорого надо?

— Машинка до города!



КАК ВСТРЕЧАЮТ СЫНА МАМИНОЙ ПОДРУГИ: pic.twitter.com/fYczqfnkSV — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 17, 2021

Тем временем в администрации Шереметьево pic.twitter.com/ugLP2xrLEV — aviasales (@aviasales) January 17, 2021