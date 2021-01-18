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Новости

Возвращение Навального. Все самое смешное и злободневное из соцсетей

, ИА "Амител"
За перелетом оппозиционера следил, кажется, весь мир
Фото: The Insider/ @the_ins_ru

Фото: The Insider/ @the_ins_ru

Вечером 17 января российский оппозиционер и политический деятель Алексей Навальный вернулся в Москву. Напомним, больше четырех месяцев он лечился в Германии после своего "предполагаемого отравления". За рейсом, которым Навальный летел на родину, следили 535 тысяч (пиковое значение) человек, по данным сервиса FlightRadar24. В итоге вместо аэропорта Внуково, куда должен был прибыть политик, самолет авиакомпании "Победа" ушел на запасной аэродром в Шереметьево, где на паспортном контроле глава ФБК был задержан. Ему было предъявлено обвинение в нарушении своего испытательного срока по уголовному делу "Ив Роше". 

Эпопея вокруг возвращения Навального на родину стала главной темой для обсуждения в соцсетях.

 

 

 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

18.01.2021 14:58
-гость-

дедушка же говорил- да кому он нужен, а тут такое

18.01.2021 15:00
Мимопроходящий

У власти идиоты! Сами сделали из Навального Манделу, а теперь как ни пошевелятся - только хуже делают.

18.01.2021 15:07
- гость -

В смелости не откажешь, это точно.

18.01.2021 15:09
гiсть

особенно аэропортовый трап порадовал

18.01.2021 15:12
- гость -

Надо делом поддержать, сходи в банк, возьми кредит, отправь деньги отцу российской демократии. Лёшик деньги любит, "слышится стон, это плачут беспризорные дети".

Лёшик своё дело сделал, выкинули как резиновое изделие. Поклонники не заметили как иносми перестали его величать фюрером аппозиции и дали новую кликуху "простой политический диссидент"

18.01.2021 15:13
- гость -

Цирк без клоуна, как футбол без мяча
Всю условку ему отменить пора.

18.01.2021 15:14
- гость -

18.01.2021 15:07
- гость -
В смелости не откажешь, это точно.

Посадка в самолёт в сопровождении полиции, это да, надо смелость иметь)))

18.01.2021 15:15
-гость-

есть подозрения сейчас санкций полезных накидают. арест Навального на первых полосах всех западных СМИ

18.01.2021 15:20
- гость -

Навал прёт буром. Но по сути опять новый царь. Не могут без царя люди российские

18.01.2021 15:38
Мимопроходящий

Никаким буром Навал не прёт. Он вообще ничего особого не сделал с августа. Отравился, уехал полечился, потом вернулся. Весь хайп вокруг него развели именно власти. Притянутые за уши уголовные дела, слежка, отравление, перенаправленный самолет в Шереметьево, нагнанный в аэропорт омон, аресты встречающих. Устроили цирк. Грамотней было вообще игнор сделать. Всё это лишь доказывает неадекватность и недальновидность лиц, принимающих решения на эту тему.

18.01.2021 15:57
- гость -

18.01.2021 14:58
-гость-
Так он никому и не нужен. Если Вы заходите на страницу, где говорится о прилёте бьюти-блогера, и там все говорят о его прилёте, это совершенно не значит, что весь мир говорит о нём. Это значит только, что о нём говорят зашедшие на эту страницу . Когда-то у навальнят хватит ума понять, что их мнение это не только не мнение "всего мира", но и не мнение "всего народа". Это всего лишь их мнение.

18.01.2021 15:58
Правда

В любом случае надо понимать, что за 20 лет "триумфального вставания с колен" страна настолько отстала технологически от двух сверхдержав - Китая и США,- что уже никогда не будет способна их догнать.
И ни у Навального, ни у кого-то другого, кто придёт на смену "величайшему вождю всех стран и народов", уже не получится ничего изменить.
Наша Родина уже убита. Убита изнутри и то, что мы сейчас наблюдаем - уже агония, которая у стран длится дольше чем отдельная человеческая жизнь и даже жизнь целого поколения.
И можно хоть до упаду смеяться над ... собой, но плакать придётся всем.
И очень скоро!

18.01.2021 15:58
- гость -

18.01.2021 15:38
Мимопроходящий

Ничего не сделал? Ельцин вообще пьяный с моста упал и стал президентом

18.01.2021 16:08
- гость -

Ну да, ну да. 500 тысяч отслеживающих полет на флайтрадаре, 240 тысяч онлайн зрителей на вчерашней трансляции прилета, заголовки крупнейших мировых СМИ - это все никто, три с половиной навальненка шум создают

18.01.2021 16:12
- гость -

18.01.2021 16:08
- гость -
+3.2 млн просмотров трансляции только на навальный лайф

18.01.2021 16:33
- гость -

18.01.2021 15:38
Мимопроходящий

обычный мальчик Лёша, находящийся под подпиской о невыезде, сначала едет в сибирь, потом летит на личном самолете в германию, и это при локдауне!!!! и еще при нескольких проигранных на мильены судах.

вы момоумный, а не мимо проходящий.

18.01.2021 16:35
ГрОб

«Некоторые люди ни за что не должны были родиться» (с)
Пыня в презервативе. И это рисуют друзья по БРИКС бразильцы вот так популярность у нашего пересидента!

18.01.2021 16:38
almas

Теперь в России после приземления самолета два человека, которые интересуют весь мир, это Путин и Навальный ))

18.01.2021 16:50
- гость -

Чем бы дитятки не тешились - лишь бы не плакали .

18.01.2021 16:54
- гость -

Линии горизонта (фр. Lignes d'horizon) — Историософский трактат, написанный французским философом Жаком Аттали в 1992. Книга разделена на 4 главы. Ключевым понятием для Аттали является информация, которая задает определенный порядок, порождая в качестве следствий три фундаментальных явления — смысл, насилие и шумы. Далее Аттали говорит о трёх типах порядка, «о трёх способах организации насилия». О порядке Сакрального, о порядке Силы и о порядке Денег. Этим порядкам соответствуют три социальные формы, которым поочередно соответствуют священник, царь и финансист. Деньги и денежный строй неотделимы от рынка и капитализма. Торговый строй имел до сегодняшнего дня 8 форм (Брюгге 1300—1450; Венеция 1450—1500; Антверпен 1500—1550; Генуя 1550—1650; Амстердам 1650—1750; Лондон 1750—1880; Бостон 1880—1930; Нью-Йорк). Новая торговая форма появляется, когда возникают новые технологии, более эффективные, чем предыдущие для использования энергии и организации коммуникации. Центром этой девятой формы Торгового Строя, возможно, станет Япония. Аттали полагает, что США должны в скором времени перестать быть актуальным сердцем Торгового Строя. Революционной новой технологией он называет изобретённый в 1969 микропроцессор. К числу новых объектов относятся также: плеер, кварцевые часы, DVD, персональный компьютер, магнитная карточка, мобильный телефон, автоответчик, телефакс, микроволновые печи и т. д. Благодаря этим объектам стало возможным оторваться от пространства и перейти к «обществу кочевников». Однако грядущее общество таит в себе угрозы (увеличение твёрдых отходов, дефицит питьевой воды, выбросы газа, уничтожение лесов), с которыми поможет справиться жесткий политический контроль на планетарном, мировом уровне.
-----------
и эти люди объединились с деньгами и теперь управляют Миром!!!?

18.01.2021 17:36
- гость -

Нет никакой демократии, забудьте, есть кровожадный дележ сфер влияния и денег, остальное лишь вывеска. чтобы не сильно возгудали и не мешали делить вышеназванное. Не хотели его тут, пообещали задержать, после этого было бы глупо проигнорировать. С его стороны- скучно видимо там, адреналина не хватает. Жена мечтала , чтобы там пригрели, все для этого делала, что-то не срослось.

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