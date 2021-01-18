Острый вопрос. Как выбрать нож, которым будет удобно пользоваться каждый день

Ножей много не бывает. Можно купить специальные инструменты для работы с мясом и рыбой, нарезки и чистки овощей, фруктов, есть ножи для масла, сыра, рыбы, филирования, рубки – на самом деле вариантов немало и о предназначении многих из них простые обыватели и не догадываются.

Какой нож следует купить для использования дома? Если не хотите углубляться в изучение "энциклопедии ножей", выберите универсальный вариант – поварской нож, клинок, который поможет справиться с любыми кулинарными задачами. Он отлично показывает себя при необходимости разделать рыбу или мясо, нарезать овощи, хлеб. При этом не составит труда поварским ножом измельчить зелень или чеснок, специи. Им можно отбить мясо на стейки, разрезать огромный арбуз или тыкву. Действительно многофункциональный клинок – возможно, именно он станет лучшим решением для покупки.

Как выбрать нож

Хороший поварской нож должен идеально лежать в руке. Им должно быть удобно работать, причем выполнять как "крупную" работу, так и мелкие задачи. Рукоятка ножа должна быть массивной, эргономичной, лезвие – широким, достаточно длинным (чаще всего для ежедневного использования выбирают стандартное "трио" – универсальные ножи длиной 20-40 см).

Обязательно обращайте внимание на материалы, применяемые производителем для изготовления ножей. Они не должны быть дешевыми, низкокачественными. Отдайте предпочтение клинкам из стали, на лезвиях которых отсутствуют любые дефекты:

не должно быть зазубрин, шероховатостей;

не должно быть волнистости, изгибов;

убедитесь, что на лезвии отсутствуют царапины.

Хороший нож – сбалансированный во всем. В том числе и по весу – если разместить клинок на кончике пальца, установив его той частью, где лезвие крепится к рукояти, он не должен упасть. Баланс необходим и в соотношении жесткости и пластичности – слишком гибкое лезвие не позволит делать ровные резы, им некомфортно работать.

Выбирайте нож, за которым легко ухаживать. Оптимальное решение – клинки с рукоятями из стали или полимеров. Они не поглощают грязь и запахи, долговечны, металлические ножи можно мыть в посудомоечной машине.

Помните: нож используется на кухне весьма активно. Он должен быть прочным и надежным, не вызывать дискомфорта и усталости руки. Очень тяжелый клинок постоянно использовать будет некомфортно – такие ножи обычно применяются для совершения какого-либо отдельного этапа работы.

Повседневный нож должен быть острым и не вызывать сложностей в заточке, ведь применяется он интенсивно, а значит, затачивать лезвие придется регулярно.

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