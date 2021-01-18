И в 80 на прививку: на Алтае в вакцинации от ковида участвуют даже престарелые

Жители Алтайского края активно откликнулись на призыв медиков участвовать в массовой вакцинации от коронавируса. Как рассказала на пресс-конференции, посвященной старту массовой вакцинации, главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, на прививку записываются даже граждане, которым больше 80 лет.

"На сегодняшний день набралось около 10 таких граждан. Они из Барнаула и прилегающих территорий", – уточнила Ирина Переладова. Напомним, что изначально предполагалось, что прививки от коронавируса нельзя будет делать людям старше 60 лет. Но потом в ходе исследований была доказана безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" для данной категории населения. Об этом Минздрав России объявил 26 декабря 2020 года.

В поликлинике № 3 города Барнаула тоже подтверждают, что спрос на прививки высокий. Буквально на прошлой неделе здесь началась запись на вакцинацию. А к сегодняшнему дню, 18 января, как уточнила заведующая терапевтическим отделением Вера Карпова, "расписана" вся первая партия вакцин, поступившая в учреждение, – 400 доз.

Как уже сообщал amic.ru, 18 января в России началась массовая иммунизация населения старше 18 лет от коронавирусной инфекции. Алтайский край подключился к этому процессу пока не полностью: сейчас прививки от ковида делают в 19 поликлиниках и больницах региона, а всего, согласно планам алтайского Минздрава, вакцинацию будут проводить в 82 организациях. Список будет расширяться по мере поступления в регион новых партий вакцины и технической подготовки учреждений (больницы и поликлиники необходимо оснастить морозилками для хранения препаратов).

Кстати, если ваша поликлиника еще не присоединилась к вакцинации, вы все равно можете позвонить туда и записаться на прививку. "Вас пригласят, когда учреждение получит вакцину", – пояснила Ирина Переладова. Кроме того, вы можете сделать прививку в другом учреждении. Для этого не обязательно быть "прикрепленным" к нему.

О том, как и где сделать прививку, читайте здесь.