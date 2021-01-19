Россияне чаще ищут на "вторичке" дома, а барнаульцы – кроссовки

Аналитики сайта объявлений Avito проанализировали поисковые запросы пользователей в 2020 году и выяснили, какие предложения сильнее всего интересуют жителей Барнаула.

Как выяснилось, первое место занимают "кроссовки", второе – "гараж", третье – "комбинезон". Замкнули пятерку по популярности "квартира" и "дом". В топ-10 также вошли "диван", "шины", "диски", "холодильник" и "дача".

Примечательно, что интересы существенно отличаются от среднероссийских. Так, россияне в 2020 году чаще всего искали дом, холодильник, диван, квартиру и телевизор. Дополнили десятку запросы "Газель", "гараж", "велосипед", "водитель" и "работа".

Ранее amic.ru писал, что поисковый сервис Google проанализировал запросы россиян в 2020 году и назвал наиболее популярные из них. В топ-5 ожидаемо попали вопросы, связанные с пандемией коронавируса.