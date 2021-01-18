Власти Финляндии намерены ограничить въезд в страну из-за коронавируса

В ближайшее время Финляндия не откроется для туристов из-за пандемии коронавируса, заявила представитель МВД страны Эриикка Костинен. По ее словам, в эту пятницу власти, напротив, планируют ввести новые ограничения на въезд в государство.

"Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов", — уточнила она в разговоре с РИА Новости.

На текущий момент действующие в Финляндии ограничения рассчитаны до 9 февраля.

По данным университета Джонса Хопкинса, за весь период в Финляндии выявили 40 505 случаев коронавируса. Скончались 618 человек.

Напомним, что в связи с улучшением эпидемической обстановки Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами — Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Рейсы начнутся с 27 января.