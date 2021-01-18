Путин поручил упростить привлечение мигрантов на стройки

Президент Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссии Госсовета рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения гастарбайтеров для работы на стройках. Выполнить его необходимо до 1 марта 2021 года.

"Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, опубликованном на сайте Кремля.

В декабре 2020 года МВД РФ сообщало, что число мигрантов в России сократилось почти вдвое. По данным ведомства, ежегодно в стране находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. Однако в прошлом году их численность постепенно снижалась и теперь составляет примерно 6 млн человек. По ожиданиям экспертов, ситуация начнет выправляться ко второй половине 2021 года.