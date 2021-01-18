В Барнауле ослабят напор воды в домах на девять часов

Жителей Индустриального района Барнаула предупредили об ослаблении напора воды в домах. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Давление подачи воды снизят на 9 часов: с 22:00 18 января до 7:00 19 января. Ограничение водоснабжения связано с устранением повреждения на водопроводе диаметром 800 мм рядом с домом № 107 на улице Малахова.

Ранее amic.ru писал, что в результате коммунальной аварии водой залило улицу Малахова. Это создало затруднения в движении транспорта. Один из автолюбителей продемонстрировал запись с видеорегистратора, на которой запечатлел последствия порыва.