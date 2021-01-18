В Алтайском крае девушка ударила знакомого ножом и добила его черенком

В Бийском районе правоохранители задержали 23-летнюю местную жительницу, которую подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел днем 10 января текущего года в одном из сел муниципалитета. Тогда девушка распивала спиртное со своим новым знакомым у него дома, но в один момент они начали ругаться.

"В ходе ссоры гостья, взяв нож, нанесла один удар хозяину дома в шею, а затем не менее трех ударов по голове черенком от лопаты. От полученных телесных повреждений 63-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Подозреваемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.