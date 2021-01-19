До -18 и небольшой снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 19 января

Небольшой мороз и немного осадков ожидают жителей Алтайского края во вторник, 19 января, передают в региональном Гидрометцентре.

По краю синоптики прогнозируют от -13 до -18 градусов, а в южных районах столбики термометров покажут до -8 градусов. Местами по востоку и предгорьям небольшой снег. Утром местами по югу туман. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле днем температура воздуха составит от -15 до -17 градусов. Преимущественно без осадков, однако на дорогах будет по-прежнему скользко. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.