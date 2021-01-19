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Новости

Онлайн-портал для записи на вакцинацию от коронавируса создадут в России

, ИА "Амител"
Ресурс будет базироваться на сайте госуслуг, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Электронный ресурс для записи на вакцинацию против коронавируса создают в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

"Сегодня идет формирование ресурса через сайт государственных услуг по записи непосредственно на вакцинацию", – сообщил чиновник, напомнив, что на сайте госуслуг также доступно приложение по самонаблюдению для пациентов, уже получивших вакцину.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, нужен ли России новый локдаун. Тогда глава ведомства успокоила, отметив, что принятые в России меры позволяют не задумываться о столь жестких ограничениях.

Накануне в России зарегистрировали 23 586 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,5 млн человек, 65,5 тысячи пациентов скончались.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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