Депутат Европарламента сравнил Навального с Лениным

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани сравнил прибытие в Россию оппозиционера Алексея Навального с возвращением из эмиграции организатора Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина.

"104 года прошло, а все те же скрытые мотивы! 1917-й – Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну, – написал Мариани в Twitter. – 2021-й – истощенный Атлантический альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой".

Ранее amic.ru писал, что Алексея Навального по решению суда арестовали на 30 суток в связи с нарушением им правил отбывания условного срока.

ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники "Шарите", где блогер проходил лечение, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров и должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако не сделал этого.

Навальный настаивает, что продолжал лечиться в Германии, только уже не стационарно, а амбулаторно.