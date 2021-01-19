Коммунальщики продолжают работать над устранением аварии на водопроводе в Барнауле

Коммунальная авария произошла у дома по адресу Малахова, 107, в Барнауле. Специалисты приступили к устранению повреждения в ночь с 18 на 19 января.

"В результате переключений систем водоснабжения в зоне ограничения подачи воды остаются шесть многоквартирных домов (три девятиэтажных, три пятиэтажных), девять частных домов, десять административных зданий. Во всех остальных жилых домах и социальных учреждениях, ранее попадавших в зону сниженного давления, водоснабжение осуществляется в полном объеме", – пишет пресс-служба мэрии.

Для обеспечения жителей водой задействованы две машины водоканала. Ситуацию контролируют районная и городская администрации.