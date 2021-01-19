Пожар произошел в общежитии АлтГТУ в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о пожаре, который произошел в ночь с 18 на 19 января в общежитии АлтГТУ на пр. Комсомольском, 69, в Барнауле.
По словам автора сообщения, пожар начался из-за зарядного устройства, которое было подключено к сети. Комната, где произошло возгорание, сильно закоптилась, но повреждения от огня, судя по фото из соцсетей, незначительные.
Всех студентов эвакуировали на улицу. Обошлось без пострадавших.
Ранее amic.ru писал о том, что вещи в подвале многоквартирного дома в Барнауле загорелись 27 декабря. К тушению привлекли пять единиц техники и 17 человек личного состава. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые помещения.
Комментарии
Позор руководству АГУ! На новое здание они замахнулись, а элементарно вставить пластиковые окна в общагу денег нет?
Это АлтГТУ, умник
Это комнаты в общежитие АлтГТУ?
Точно 21 век наступил?
Новое здание? Сколько денег на новое здание?
Как выделяют финансирование на новое здание, когда в таком ущербном состояние находится общежитие,ещё студенты платят за обучение, рука лицо.
Лучше ремонт сделайте, чтобы студенты хотели учится и жить в общежитиях.
19.01.2021 09:24
- гость -
Это АлтГТУ, умник
Значит политеха?
жмотятся на ремонты((, но тоже зато новое здание пристроили на ул. Димитрова, вот как так происходит, а общаги унылые
Мы студентами сами ремонт делали, но жили в одной комнате несколько лет.
сейчас студенты другие, им все готовое подавай