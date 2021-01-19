Пожар произошел в общежитии АлтГТУ в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о пожаре, который произошел в ночь с 18 на 19 января в общежитии АлтГТУ на пр. Комсомольском, 69, в Барнауле.

По словам автора сообщения, пожар начался из-за зарядного устройства, которое было подключено к сети. Комната, где произошло возгорание, сильно закоптилась, но повреждения от огня, судя по фото из соцсетей, незначительные.

Всех студентов эвакуировали на улицу. Обошлось без пострадавших.

Ранее amic.ru писал о том, что вещи в подвале многоквартирного дома в Барнауле загорелись 27 декабря. К тушению привлекли пять единиц техники и 17 человек личного состава. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые помещения.