Почти 43 млн рублей направят на ремонт сельских ДК в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении 12 муниципалитетам денег на ремонты сельских Домов культуры. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Средства получат Тогульский, Романовский, Панкрушихинский, Смоленский, Первомайский, Баевский, Хабарский, Шипуновский, Быстроистокский, Змеиногорский, Крутихинский и Третьяковский районы. Между ними поделят около 43 млн рублей.

Также около 6 млн выделили на покупку оборудования еще в 11 муниципалитетах: Благовещенском, Заринском, Красногорском, Кулундинском, Михайловском, Новичихинском, Тальменском, Рубцовском, Советском, Угловском, Шелаболихинском районах.