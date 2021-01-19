Количество коек продолжает снижаться в ковидных госпиталях Алтайского края

В Алтайском крае продолжают снижать количество коек в ковидных госпиталях. По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, это обусловлено стабильной ситуацией с коронавирусом, которая наблюдается в крае.
"На сегодня в Алтайском крае функционируют 18 ковидных госпиталей, коечный фонд в которых за последнюю неделю снижен на 438 коек. Это позволяет выводить учреждения в обычный режим работы и возобновлять плановую медицинскую помощь по другим профилям", – отметил Попов на аппаратном совещании в региональном правительстве.
По данным на 19 января, в Алтайском крае свободными остаются 711 коек для ковидных больных. С начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились 36 736 человек. Скончались 1783 пациента.
Комментарии
Не могу записаться на вакцинацию.
Как бы коек не стало ещё меньше.
Дозвониться не реально, через госуслуги эти долбаные тоже не получается.
Что делать?
зачем койки убирают?
ковид никуда не делся