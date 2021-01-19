Количество коек продолжает снижаться в ковидных госпиталях Алтайского края

В Алтайском крае продолжают снижать количество коек в ковидных госпиталях. По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, это обусловлено стабильной ситуацией с коронавирусом, которая наблюдается в крае.

"На сегодня в Алтайском крае функционируют 18 ковидных госпиталей, коечный фонд в которых за последнюю неделю снижен на 438 коек. Это позволяет выводить учреждения в обычный режим работы и возобновлять плановую медицинскую помощь по другим профилям", – отметил Попов на аппаратном совещании в региональном правительстве.

По данным на 19 января, в Алтайском крае свободными остаются 711 коек для ковидных больных. С начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились 36 736 человек. Скончались 1783 пациента.