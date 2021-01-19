В Совфеде назвали новую категорию граждан с правом на досрочную пенсию

В 2021 году на досрочную пенсию могут выйти медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусом. Как объяснила зампред комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, для них один месяц работы с больными COVID-19 приравнивается к трем месяцам.

Как пишет НСН, в скором времени для них пересчитают возможность выхода на пенсию. Также врачам положена льгота на покупку машины стоимостью до полутора миллиона рублей и возможность приватизировать жилье при наличии необходимого профессионального стажа.

Напомним, что документ о досрочном выходе на пенсию для медработников был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным в августе 2020 года.