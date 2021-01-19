С заботой о родителях: "Магис Спорт" запускает клубную карту "Пенсионер"

Занятия спортом позволяют замедлить атрофию мышц и улучшить координацию. Это особенно важно для пожилых людей, которые с годами становятся менее активными. Чтобы поддерживать здоровье тех, кто в зрелом возрасте, "Магис Спорт" запускает специальную карту "Пенсионер". Это возможность подарить родителям главное – здоровье и бодрость.

Карта "Пенсионер" включает в себя бассейн, тренажерный зал, хаммам, сауну и большой выбор групповых программ. Плавание, аквааэробика, йога, ходьба – в клубах "Магиса" каждый найдет себе занятие по душе.

Кроме того, при покупке карты в январе "Магис Спорт" дарит подарок от партнеров – консультацию врача травматолога-ортопеда или невролога в поликлинике "Территория здоровья".

"Магис Спорт"

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