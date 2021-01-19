Бывший депутат Госдумы хочет выкупить права на "Дом-2" у телеканала ТНТ

Создатель телепроекта "Дом-2", бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров рассказал о том, что намерен выкупить права на программу у телеканала ТНТ. Об этом пишет "Лента".

"Я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад. Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь "Дом-2" им больше не нужен", – сказал Комиссаров.

Он отметил, что в последнее время реалити-шоу был совсем не тем, что нужно зрителю, и Комиссаров готов сделать его интересным. Автор проекта также добавил, что знает, где получить деньги на реализацию такой масштабной идеи.

Ранее amic.ru писал о том, что телеканал ТНТ принял решение о закрытии "Дома-2". Директор ТНТ Роман Петренко отметил, что за 16 лет с момента запуска программы телепространство в стране сильно изменилось, и "чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ".