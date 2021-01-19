Убитый случайным выстрелом житель Славгорода оказался братом местного депутата

Брат депутата городского собрания Славгорода Юрия Жабина погиб от случайного выстрела в Алтайском крае. Инцидент произошел во время застолья.

По информации источников издания "Банкфакс", мужчина решил похвастаться своим пистолетом, достал его и положил на стол. Знакомая славгородца взяла оружие в руки и случайно выстрелила. Сначала женщина запаниковала и убежала с места происшествия, но затем вернулась.

Как ранее писал amic.ru, правоохранительные органы Славгорода подозревают местную жительницу в причинении смерти по неосторожности знакомому. Сейчас следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, расследование продолжается. Обвиняемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.