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Новости

Убитый случайным выстрелом житель Славгорода оказался братом местного депутата

, ИА "Амител"
Мужчина решил похвастаться пистолетом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Брат депутата городского собрания Славгорода Юрия Жабина погиб от случайного выстрела в Алтайском крае. Инцидент произошел во время застолья. 

По информации источников издания "Банкфакс", мужчина решил похвастаться своим пистолетом, достал его и положил на стол. Знакомая славгородца взяла оружие в руки и случайно выстрелила. Сначала женщина запаниковала и убежала с места происшествия, но затем вернулась. 

Как ранее писал amic.ru, правоохранительные органы Славгорода подозревают местную жительницу в причинении смерти по неосторожности знакомому. Сейчас следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, расследование продолжается. Обвиняемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.01.2021 12:52
АБОРИГЕН

А на каком основании у "брата депутата" было короткоствольное нарезное оружие? Тут поводов для возбуждения дела нет?

19.01.2021 13:12
- гость -


19.01.2021 12:52
АБОРИГЕН

А на каком основании у "брата депутата" было короткоствольное нарезное оружие?

Скорее всего окажется наградным, "За заслуги перед Отечеством".

19.01.2021 13:14
acdc

Отпустили женщину.Её лучше бы закрыть сейчас.А то ещё руки на себя наложит.

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