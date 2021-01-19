Врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины развития рака. По его словам, 40% всех онкологических заболеваний связано с контактом с табачным дымом.

Как объяснил специалист в эфире телеканала "Россия 1", развитие злокачественных опухолей провоцируют канцерогены, самым опасным из которых является табачный дым. Также к числу вредных Мясников отнес продукты с повышенным содержанием провоцирующих онкозаболевания веществ – шпроты и пережаренное растительное масло.

Кроме того, по словам врача, соль "официально признана канцерогеном для рака желудка", а колбасы, бекон, сосиски, сардельки вызывают рак многих органов. Алкогольные напитки могут провоцировать рак груди.