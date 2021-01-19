В Алтайском крае из-за нехватки вакцины АКДС вовремя не прививают грудных детей

В Алтайском крае возник дефицит вакцины АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). Об этом сообщила жительница Павловского района в "Инстаграме" регионального Минздрава. По словам женщины, сейчас ее грудному ребенку семь месяцев, и к этому моменту ему должны были поставить уже три прививки АКДС. Но пока малыш не получил ни одной дозы вакцины.

Отметим, вакцина в медицинские учреждения региона поставляется централизованно – через краевой Минздрав. Интересно, что в ведомстве на вопрос amic.ru заявили, что никаких сбоев с вакциной АКДС в регионе нет и не было. И это не смотря на то, что в instagram Минздрав косвенно подтверждает информацию о перебоях и обещает жительнице Павловского района, что вакцина "поступит в ЦРБ в понедельник".

"В Алтайском крае вакцина АКДС есть в достаточном количестве. Если возникают проблемы в какой-либо медицинской организации с данной вакциной, возможно перераспределение из других организаций. Обращений от медицинских организаций о том, что вакцины не достаточно, не поступало ни в Минздрав, ни к главному эпидемиологу. Если пациенты столкнулись с проблемой, нужно звонить на горячую линию Минздрава по телефону 8-800-350-25-35 или написать обращение на сайт ведомства", – сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на главного эпидемиолога Алтайского края Ирину Переладову.

Главный врач Павловской ЦРБ Олег Агеев сообщил amic.ru, что сбои с АКДС все же происходили. Собеседник не смог точно сказать, сколько времени в учреждении отсутствовала вакцина. Ограничился словами "месяц-полтора".

По его словам, проблема с вакциной решилась только 18 января. С этой недели в Павловскую ЦРБ приглашают всех родителей с детьми, которые вовремя не получили прививку.

Справка: АКДС – прививка против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в три этапа. Первую прививку ставят детям в три месяца (если нет отвода по медицинским показаниям, – прим. редакции). В четыре месяца малыш должен получить уже вторую дозу вакцины. А в шесть месяцев – третью. Далее проводится ревакцинация.