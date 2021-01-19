Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

Тележурналист и бывший ведущий информационной программы "Время" Игорь Выхухолев скончался в возрасте 66 лет. По словам его дочери Марии Выхухолевой, журналист умер вечером 18 января.

Как передает ТАСС, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве, окончил ИСАА при МГУ имени Ломоносова. После окончания обучения и до 1981 года работал в Агентстве печати "Новости", которое позднее стало РИА Новости.

После журналист перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы "Время". В 1980-х был сначала корреспондентом Гостелерадио в Токио, а после – заведующим реготделением Гостелерадио в Японии.

Выхухолев был постоянным ведущим программы "Время" на ОРТ, а позднее и на Первом канале с 1992 по 1996 год.