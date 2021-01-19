За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 21 734 новых случая заболевания COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число зараженных достигло 3 612 800.

Лидерство по суточному приросту занял Санкт-Петербург (+3281), который сместил Москву (+3115) на второе место. На третьей строчке – Московская область (+1072). Алтайский край, в котором за сутки выявили 194 новых инфицированных, занимает 33-е место.

Из больниц за сутки выписали 23 262 пациента, общее число выздоровевших выросло до 3 002 026 человек.

С подтвержденным COVID-19 скончались еще 586 человек, общее число летальных исходов в стране достигло 66 623.