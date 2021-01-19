Ученые объяснили, почему экстрасенсы слышат голоса умерших

Специалисты из Англии выяснили, что так называемые медиумы обладают даром яснослышания, а не ясновидения. Ученые из Университета Дарема изучили для этого доклады, которые подготовили экстрасенсы и обычные люди.

На самом деле то, что многие принимают за голоса мертвых, – это слуховые галлюцинации, а "ясновидению" те, кто называет себя экстрасенсами, подвержены не больше обычных людей.

"44,6% спиритуалистов утверждают, что ежедневно слышат голоса умерших, а для 79% общение с духами – часть повседневной жизни. Хотя они слышат голоса умерших в основном в своей голове (65,1%), 31,7% из них утверждают, что звук исходит как изнутри, так и извне головы", – пишет портал "Хайтек+".