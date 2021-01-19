Спасатели из Якутии потушили пожар в -54 °С и полностью обледенели. Видео

Пожарные из Якутска вышли на работу в -54 °С и вернулись с выезда в полностью обледеневших костюмах. Коллегам пришлось счищать с них наледь при помощи топора.

На видеозаписи, опубликованной РЕН ТВ, видно, как двое мужчин стоят в полностью заледенелой защитной одежде. Шлемы оказались покрыты приличным слоем льда, который сбили ударом каски о пол.

Один из спасателей даже не смог самостоятельно расстегнуть ремень и раздеться, а окружающим пришлось освобождать товарища с помощью напильника, используя его как рычаг. При этом на видео люди шутят над происходящим и смеются.