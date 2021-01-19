Кремль не опасается массовых протестов из-за ситуации с Алексеем Навальным

Российские власти не опасаются, что задержание Алексея Навального выльется в массовые акции протеста по всей стране. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального.

"Абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила <…> Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом", – цитирует Пескова издание "Подъем".

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября. Позднее немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

После ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу фабрики "Ив Роше" и обратилась в суд, чтобы заменить условный срок на реальный. В ответ на это оппозиционер заявил, что вернется в Россию 17 января. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, а 18 января суд рассмотрел ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу и назначил ему 30 суток ареста.