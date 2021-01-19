Кремль не опасается массовых протестов из-за ситуации с Алексеем Навальным

Российские власти не опасаются, что задержание Алексея Навального выльется в массовые акции протеста по всей стране. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального.
"Абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила <…> Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом", – цитирует Пескова издание "Подъем".
Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября. Позднее немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.
После ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу фабрики "Ив Роше" и обратилась в суд, чтобы заменить условный срок на реальный. В ответ на это оппозиционер заявил, что вернется в Россию 17 января. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, а 18 января суд рассмотрел ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу и назначил ему 30 суток ареста.
Комментарии
У Лёшика мания величия развилась на фоне германского гостеприимства
Давайте, кремлеботы, навалите овна в теме да побольше... гроши надо отрабатывать..
А ты то кто "гость" или гостья ухахахаха.
Бред данного персонажа вообще никак воспринимать нельзя. Сам бункерный сказал: Песков несет такую пургу...
Ну усатый тоже гонит "не склонны преувеличивать они".
Причем здесь приувеличения?
Из за переноса рейсов, на одном самолете чуть не закончилось топливо, как писал один из пилотов. Но сбивать самолеты не в новинку этой банде.