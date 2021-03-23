Качество и комфорт. В Барнауле открыли новый медицинский центр

От состояния здоровья напрямую зависит качество жизни. Поэтому и оказание медицинских услуг должно быть на высшем уровне. За достойным сервисом и профессиональной работой врачей многие предпочитают обращаться в частные клиники. Кстати, в Барнауле их стало больше – на Партизанской, 169, открылся новый многопрофильный медицинский центр "Астра".

В "Астре" работают более 20 специалистов. Посетители могут получить консультацию невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, уролога, гинеколога, хирурга и других врачей.

"Нам удалось собрать отличную команду. Гордимся тем, что в её состав вошли кандидаты и доктора наук, врачи высшей категории. Некоторые из наших докторов преподают студентам на различных кафедрах Алтайского государственного медицинского университета", – говорит директор клиники Екатерина Исакова.

В клинике можно сдать широкий спектр анализов и пройти цикл обследований. На новом современном оборудовании экспертного класса опытные доктора проведут такие обследования, как ФГС, ФГДС и колоноскопию с возможностью видеозаписи для пациентов. Также здесь есть возможность пройти УЗИ экспертного уровня. Врачи-гинекологи могут не только провести стандартные осмотр и процедуры, но и кольпоскопию, и интимную контурную пластику. Для удобства пациентов в центре работает дневной стационар.

Также в "Астре" проводят PRP Cortexil-терапию, известную на рынке эстетической медицины. Это полностью безопасная и биосовместимая технология, применяющаяся в косметологии, трихологии, гинекологии, травматологии, неврологии и урологии. Кроме того, пациентам доступна новейшая система непрерывного мониторинга глюкозы Guardian Connect. Технология позволяет в любой момент узнать свой уровень глюкозы, что поможет вовремя заметить отклонения и принять соответствующие меры.

Центр открыт и для детей. Педиатр располагает к себе маленьких пациентов и повышает у них уровень доверия к врачам. Родители могут по записи и без очереди получить у него необходимые справки о состоянии здоровья ребёнка в детский сад или школу.

"Хочется, чтобы клиника стала семейной, куда без опаски можно пригласить маму, сестру, подругу, понимая, что они пройдут необходимое обследование без очередей, получат ответы на волнующие их вопросы и почувствуют, что находятся в надёжных руках", – добавляет Екатерина Исакова.

В ближайшее время в клинике откроется кабинет с компьютерным томографом. В краевом центре такие аппараты сейчас очень нужны. Пациенты смогут своевременно пройти столь нужное им обследование.

Медицинский центр "Астра"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 169

Тел.: +7 (3852) 59-10-49

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