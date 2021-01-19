Вакцинацию от COVID-19 начали в домах-интернатах Алтайского края

Вакцину от коронавируса начали ставить пожилым людям и инвалидам в домах-интернатах Алтайского края. По данным Минсоцзащиты, сейчас в подобных учреждениях проживают 5 тысяч человек.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, за год пациентов с COVID-19 выявили в 15 домах-интернатах из 34. В основном люди болели в легкой форме или бессимптомно. При этом по отношению к 2019 году зафиксирован общий рост смертности в 1,3 раза. По данным министерства, основными причинами летальных исходов становились онкологические и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а от коронавируса умерло 15 человек.

Для профилактики распространения инфекции в учреждениях начнут ставить вакцину не только постояльцам, но и сотрудникам.