"Вытаскивай меня, я уже все". Как в Барнауле прошел праздник Крещения

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Крещение Господне – один из важнейших христианских праздников – отметили верующие 19 января. В Барнауле в этот день провели два крестных хода, один из которых по традиции прошел от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала. Здесь митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел чин великого освящения воды. Второй крестный ход состоялся от храма Тихвинской иконы Божией Матери до озера Пионерского, где также была освящена вода, а позже – открыта одна единственная купель в городе.
Несмотря на ее удаленность, желающих окунуться в ледяную воду было достаточно. С криками, охами и визгами барнаульцы по нескольку человек сразу врывались в иордань. Кто-то даже устраивал заплывы, а кто-то, робко окунувшись, бежал к полотенцу. "Вытаскивай меня, потому что я уже все", – выкрикивает женщина, выходящая из проруби, своему спутнику. За бодрыми купаниями на Пионерском следили (с термосом в руках) спасатели, также на территории дежурила полиция. Напомним, как ранее писал amic.ru, в целях безопасности власти Барнаула приняли решение в этом году не открывать купель на Речном вокзале.
Комментарии
В городе официально была разрешена только одна купель
Издевается Франк над провославными
Грешки пытаются смыть? Гореть в аду!
Грязь с души в проруби не отмоешь.
в целях безопасности власти Барнаула приняли решение в этом году не открывать купель на Речном вокзале и по этому открыли лишь одну купель . .чтоб там было столпотворение. ...логично
В каком мрачном настоящем мы живём,медицина на 0 , но люди упорно идут в церковь .,и лезут в леденую воду, как будто она их от чего то спасет.
В предполагаемом месте крещения Христа на реке Иордан растут пальмы. Причем тут морозные проруби?
Могут для «элиты» организовать и так:
В одном из клубных домов Екатеринбурга устроили «элитные» крещенские купания — здесь можно было окунуться тем, кто не хотел ехать на водоемы при температуре минус 20 градусов. Обычных граждан, не проживающих в престижном комплексе, пускали только по записи.
В РПЦ порекомендовали не окунаться в прорубь на праздник, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни.