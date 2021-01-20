"Вытаскивай меня, я уже все". Как в Барнауле прошел праздник Крещения

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крещение Господне – один из важнейших христианских праздников – отметили верующие 19 января. В Барнауле в этот день провели два крестных хода, один из которых по традиции прошел от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала. Здесь митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел чин великого освящения воды. Второй крестный ход состоялся от храма Тихвинской иконы Божией Матери до озера Пионерского, где также была освящена вода, а позже – открыта одна единственная купель в городе.

Несмотря на ее удаленность, желающих окунуться в ледяную воду было достаточно. С криками, охами и визгами барнаульцы по нескольку человек сразу врывались в иордань. Кто-то даже устраивал заплывы, а кто-то, робко окунувшись, бежал к полотенцу. "Вытаскивай меня, потому что я уже все", – выкрикивает женщина, выходящая из проруби, своему спутнику. За бодрыми купаниями на Пионерском следили (с термосом в руках) спасатели, также на территории дежурила полиция. Напомним, как ранее писал amic.ru, в целях безопасности власти Барнаула приняли решение в этом году не открывать купель на Речном вокзале.