Беспрецедентное дело. Алтайский бизнес-омбудсмен спасает компании края от "Холидейвируса"

Алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов направил обращение в Суд по интеллектуальным правам. Это должно помочь региональным организациям, которые уже почти год ведут борьбу с новосибирской компанией "Холидей".

Должны 80 млн

Обанкротившаяся новосибирская сеть обвиняет почти сотню производителей, которые поставляли в "Холидей" свою продукцию, в неправомерном использовании торговых марок "Холидей Маркетинг". Дело в том, что все поставщики работали и заключали договоры с ООО "Компания Холидей" (один из учредителей – Николай Скороходов, он же руководит и ООО " Холидей Маркетинг") и не могли представить, что нарушают авторское право.

Сумма исков "Холидей Маркетинга" к сибирском компаниям разная – от 1 млн до 82 млн рублей. "Алтан" должен выплатить 7 млн рублей, алтайские "Бочкари" – 13 млн, компания "Константа" – 11,5 млн рублей. Проблема в том, что судьи уже принимают сторону сети.

Барнаульская компания "Константа" проиграла два дела. Впереди ее ждет итоговый – кассационный – суд. Если и он примет решение в пользу "Холидея", остальным производителям доказать свою правоту будет практически невозможно. А это означает банкротство: суммы некоторых исков превышают 80 млн рублей.

Помощь от суда

На круглом столе в декабре 2020 года, который был посвящен "войне" "Холидея" с бывшими партнерами, и юристы, и представители власти, и предприниматели пришли к выводу: чтобы победить, компании должны обращаться к судьям, депутатам, губернаторам, президенту – всем, кто может помочь.

Присутствующие на встрече бизнесмены и юристы подписали коллективное обращение к председателям Верховного суда, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, Седьмого арбитражного апелляционного суда, а также председателям арбитражных судов семи регионов России.

Аналогичное обращение сделал и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Он подал обращение в Суд по интеллектуальным правам.

"Правозащитник изучил позицию местных компаний и акцентирует внимание суда на том, что, согласно обращению поставщиков, ООО "Компания Холидей" реализовывала товар под собственной торговой маркой. Сибирские поставщики производили товар для торговой сети, используя товарные знаки и маркировки, предложенные самой торговой сетью "Холидей". При этом торговая сеть получала полный контроль над производством, качеством, ценообразованием и распределением такого товара. В настоящее время ООО "Холидей Маркетинг" предъявлены к поставщикам ООО "Компания Холидей" требования о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак", – сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Осипов обращает внимание Суда по интеллектуальным правам "на особую значимость данной категории дел и формируемой правовой позиции для нижестоящих судов по аналогичным делам".