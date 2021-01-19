Больше 20 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Алтайском крае за год

За 2020 год на телефон доверия для детей и подростков в Алтайском крае поступил 21 571 звонок. Дети и родители могут получить профессиональную психологическую помощь, позвонив на единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-200-01-22, пишет официальный сайт Алтайского края.

Чаще всего за помощью обращаются подростки от 12 до 18 лет. В основном они сообщают о проблемах внутри семьи. Психологи консультируют их по теме разрешения конфликтов, трудностей в построении дружеских отношений, низкой самооценке и по многим другим вопросам.

4,5 тысячи звонков из общего числа поступили от родителей. Им объяснили, как наладить контакт с ребенком и усилить свой авторитет.