"Налицо проблемы". Песков впервые прокомментировал беспорядки в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал беспорядки в США из-за итогов президентских выборов. По его словам, в стране "налицо проблемы" с реализацией демократии.

"В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

По словам Пескова, все эти проблемы привели к дестабилизации политической обстановки в США, которая вызвала "такие крайние выражения".

Напомним, что 6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и устроили столкновение с полицией, чтобы сорвать утверждение итогов голосования. В результате пострадала одна женщина, которую доставили в больницу с огнестрельным ранением, где она скончалась.