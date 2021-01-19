Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой заявление о том, что Путин боится Навального. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отметил, что президента нельзя ассоциировать с претензиями ФСИН к Навальному и эта ситуация не требует особого внимания президента.

"Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России, и не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом", – сказал Песков.

Напомним, что ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы заменить условный срок на реальный. В ответ на это оппозиционер заявил, что вернется в Россию 17 января. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, а 18 января суд рассмотрел ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу и назначил ему 30 суток ареста.