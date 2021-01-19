Глава "Газпрома" заявил, что газификация в России закончится в 2030 году

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что проект газификации в России будет полностью завершен к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миллера, планы-графики синхронизации работ с регионами на следующий год уже подписаны.

"Вопросов на этот счет у граждан очень много и, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России", – отметил глава корпорации на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский край в ближайшие годы может газифицировать свои южные территории благодаря международному проекту по строительству газопровода из России в Казахстан.