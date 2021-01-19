Супруга Трампа стала самой непопулярной первой леди

Супруга Дональда Трампа, Мелания Трамп, уходит из Белого дома в статусе самой непопулярной первой леди. Вслед за мужем она растеряла доверие жителей страны.

Согласно опросу, который провел телеканал CNN, рейтинги первой леди упали на 47% по сравнению с результатами опроса 2016 года. Только 42% респондентов поддерживают Меланию и еще 12% сомневаются в своих чувствах по отношению к жене президента.

Дональд Трамп проведет прощальную церемонию в должности главы государства 20 января. Также 20 января пройдет инаугурация нового избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.