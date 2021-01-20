Похолодание до -20. О погоде в Алтайском крае 20 января

20 января в Алтайском крае слегка похолодает. В некоторых районах температура воздуха опустится до -20 градусов.

В крае термометры в среднем покажут -15...-20 градусов, местами в предгорьях -5...-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит -18...-20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В ночь с 20 на 21 января синоптики прогнозируют -15...-20 градусов, местами по югу -5...-10 градусов.