Доля одобренных кредитов в России сократилась до рекордного за три года показателя

Во время пандемии коронавируса банки сократили процент одобрения кредитов до трехлетнего минимума. Основной причиной отказа стала финансовая неопределенность, пишет РБК.

В 2020 году финансовые учреждения одобрили всего 33,9% заявок, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на три процентных пункта.

Кредитную политику ужесточили не во всех сегментах. Заметнее всего ограничения коснулись автокредитования. Здесь банки отклонили 62% заявок. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал – до 31,2%. Лояльнее всего банки отнеслись к клиентам в области ипотечного кредитования. Здесь одобрили 71,3%.

Ранее amic.ru писал о том, что банки выступили против новой инициативы депутатов Госдумы. Согласно идее парламентариев, финансовые учреждения обяжут информировать клиентов о причинах отказа в выдаче кредита.