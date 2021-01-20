Спасатели помогли барнаульцу, которому стало плохо во время крещенских купаний

Сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, которому стало плохо во время окунания в крещенскую купель в Барнауле. Инцидент произошел накануне вечером, 19 января, на озере Пионерском.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, спасатели вовремя заметили, что одному из посетителей крещенской площадки нехорошо, и пришли на выручку, оказав первую помощь. После мужчину передали медикам. Сейчас барнаулец чувствует себя нормально. Что именно с ним произошло – не уточняется.

Напомним, в Барнауле в этом году действовали два крещенских городка: на Речном вокзале и в районе озера Пионерского. Однако санкционированная купель была лишь одна – на Пионерском.