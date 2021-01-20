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Новости

Спасатели помогли барнаульцу, которому стало плохо во время крещенских купаний

, ИА "Амител"
Мужчине оказали первую помощь и передали его медикам
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, которому стало плохо во время окунания в крещенскую купель в Барнауле. Инцидент произошел накануне вечером, 19 января, на озере Пионерском.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, спасатели вовремя заметили, что одному из посетителей крещенской площадки нехорошо, и пришли на выручку, оказав первую помощь. После мужчину передали медикам. Сейчас барнаулец чувствует себя нормально. Что именно с ним произошло – не уточняется. 

Напомним, в Барнауле в этом году действовали два крещенских городка: на Речном вокзале и в районе озера Пионерского. Однако санкционированная купель была лишь одна – на Пионерском.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.01.2021 09:50
- гость -

на костер его надо было, а то такой грешник что вода не справляется и нужен праведный огонь))

20.01.2021 10:00
- гость -

зачем помогали то

20.01.2021 10:06
- гость -

20.01.2021 09:50
- гость -

А может наоборот, отдыхал бы сейчас мужик в раю, а спасатели всё обломали

20.01.2021 10:16
- гость -

мракобесие это, к религии отношения не имеющее

-------------
В праздник Крещения в Русской православной церкви напомнили желающим искупаться в проруби, что участие в этом обряде, вопреки распространенному мнению, не избавляет от грехов.

"Крещенская вода сама по себе не может смыть грехи, если человек не ходит на исповедь, если он не причащается, если он не участвует в церковной жизни", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Обычай погружения в прорубь, по его словам, не имеет отношения к Церкви. "Церковь никогда не приглашала людей окунаться в прорубь. Это могут, конечно, делать только люди, которым позволяет здоровье, нельзя этим злоупотреблять", - сказал он.

20.01.2021 10:18
- гость -

1016. Респект!!!

20.01.2021 10:26
- гость -

засудить спасателей

20.01.2021 10:31
- гость -

грехи души, полосканием жопы, раз в год не смоешь

20.01.2021 10:34
- гость -

просто модно это у них

20.01.2021 10:50
- гость -

Запретить окунания, на законодательном уровне. А то вишь, и президент в прорубь полез. Прививку от коронавируса не поставил , а в прорубь лезет. А не дай бог ЧЁ. Как мы тут без него

20.01.2021 10:58
- гость -

10.50 за свою попу переживай больше

20.01.2021 11:08
Запретить окунания

пусть купаются.. чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц

20.01.2021 11:23
- гость -


20.01.2021 11:08
Запретить окунания

пусть купаются.. чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
-----
Ну да. Потом их лечи, плати пенсии по инвалидности. Бюджет не резиновый

20.01.2021 11:35
- гость -

а что это такое на фото?

20.01.2021 12:15
- гость -

20.01.2021 11:35
- гость -
скажи спасибо что не лохматая спина

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