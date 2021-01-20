Спасатели помогли барнаульцу, которому стало плохо во время крещенских купаний

Сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, которому стало плохо во время окунания в крещенскую купель в Барнауле. Инцидент произошел накануне вечером, 19 января, на озере Пионерском.
Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, спасатели вовремя заметили, что одному из посетителей крещенской площадки нехорошо, и пришли на выручку, оказав первую помощь. После мужчину передали медикам. Сейчас барнаулец чувствует себя нормально. Что именно с ним произошло – не уточняется.
Напомним, в Барнауле в этом году действовали два крещенских городка: на Речном вокзале и в районе озера Пионерского. Однако санкционированная купель была лишь одна – на Пионерском.
Комментарии
на костер его надо было, а то такой грешник что вода не справляется и нужен праведный огонь))
зачем помогали то
20.01.2021 09:50
- гость -
А может наоборот, отдыхал бы сейчас мужик в раю, а спасатели всё обломали
мракобесие это, к религии отношения не имеющее
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В праздник Крещения в Русской православной церкви напомнили желающим искупаться в проруби, что участие в этом обряде, вопреки распространенному мнению, не избавляет от грехов.
"Крещенская вода сама по себе не может смыть грехи, если человек не ходит на исповедь, если он не причащается, если он не участвует в церковной жизни", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Обычай погружения в прорубь, по его словам, не имеет отношения к Церкви. "Церковь никогда не приглашала людей окунаться в прорубь. Это могут, конечно, делать только люди, которым позволяет здоровье, нельзя этим злоупотреблять", - сказал он.
1016. Респект!!!
засудить спасателей
грехи души, полосканием жопы, раз в год не смоешь
просто модно это у них
Запретить окунания, на законодательном уровне. А то вишь, и президент в прорубь полез. Прививку от коронавируса не поставил , а в прорубь лезет. А не дай бог ЧЁ. Как мы тут без него
10.50 за свою попу переживай больше
пусть купаются.. чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
20.01.2021 11:08
Запретить окунания
пусть купаются.. чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
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Ну да. Потом их лечи, плати пенсии по инвалидности. Бюджет не резиновый
а что это такое на фото?
20.01.2021 11:35
- гость -
скажи спасибо что не лохматая спина