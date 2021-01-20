ХК "Динамо-Алтай" не без труда обыграл "Красноярских Рысей"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" одержали трудную победу на своей площадке. Третий поединок четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против "Красноярских Рысей" состоялся в Барнауле накануне вечером, 19 января, и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Заброшенными шайбами в составе алтайской команды отметились Евгений Пьянов и Константин Пархоменко. Причем решающий гол барнаульцы забросили в ворота красноярцев за минуту и семь секунд до финальной сирены. Напомним, ранее команды обменялись победами. 16 января барнаульцы взяли верх со счетом 4:3, а 17 января уступили с результатом 2:3.

В среду, 20 января, "Динамо-Алтай" и "Красноярские Рыси" проведут четвертый поединок на льду "Титов-Арены". Матч начнется в 19:00.