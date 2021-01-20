Элитный жилой дом построят посреди дороги за Новым рынком в Барнауле

Фото: "Авито"
Возведение жилого дома началось за Новым рынком в Барнауле. Площадь участка составляет почти 2 тыс. квадратных метров. При этом на публичной кадастровой карте отмечено, что по этой территории проходит дорога – проезд Рыночный, который ранее был сквозным от Профинтерна до Пионеров.
Известно, что дом будет кирпичным и состоять из одной блок-секции и четырех уровней, первый этаж займут коммерческие помещения. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", застройщик – ООО "Селф" – подчеркивает, что квартиры предназначены для семей с достатком выше среднего.
Напомним, компания на протяжении нескольких лет разрабатывает план освоения территории за Новым рынком. На Профинтерна, 28а, уже возводится 16-этажный дом. Рядом с ним расположится 24-уровневая "свечка", а на Пионеров, 7б, планировалось возведение 10-этажного здания, но концепцию поменяли, и высоту снизили. Кроме того, в планах застройщика возведение парковочного комплекса в два подземных уровня, газовой котельной и трансформаторной подстанции.
Комментарии
с достатком выше среднего будут жит рядом с бараками двухэтажными?
Странно что этажей маловато, не похоже на застройщиков нашего города
На базаре жить, вот это элита!!! Сельские представления о элитности и комфорте.
Элитный? Серьёзно?
У ылиты будет вид из окна вот на эту огромную парковку, просто мечта
Для небожителей только 4 этажа - умно , экологично.
для обычного народа скворечники по 12 этажей, а выше 4 жить нельзя.
Сарай. Ещё и цвета детской неожиданости.
Странно у небольшого дома такая огромная парковка нарисована, а у нас в центре навтыкали 16 этажек и стоянки и вполовину нет
на проекте якобы будет озеленение, по факту как всегда одна парковка
Крыша в сибири не должна быть плоской. Снег будет накапливаться и протекать крыша.
Дома должны накрываться пирамидальной крышей.
20.01.2021 11:53
Гость
Так там же "элита" будет жить...
второй ярус двухполосной дороги забыли нарисовать в проекте, ездить как ??? Дороги надо в высоту надстраивать подсказка для застройщиков скворечников - хошь прибыль вложись в дороги тоже!
Новосибирск строит 25-27 этажные жилые дома, это уже для них норм. А мы то зачем дома-карлики планируем? Что то жестко отстаем по всем параметрам.
Вот такой архитектурный ансамбль от СЕЛФА. Еще элитным назвать.
капец у СЕЛФа с проектировщиками совсем туго? "элита" видом совдеповского дома из села эдак 80 годов
даже боюсь что они на речном построят..... очередную топорную свечку?
ЛУЧШЕ БЫ ЗАВОД ПОСТРОИЛИ!
Убожество! Где то тут не так: или свечка будет, или нарежут студий 15 м.к.в. под базарный люд.
Разве плохо когда строят.