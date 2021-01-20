Элитный жилой дом построят посреди дороги за Новым рынком в Барнауле

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Возведение жилого дома началось за Новым рынком в Барнауле. Площадь участка составляет почти 2 тыс. квадратных метров. При этом на публичной кадастровой карте отмечено, что по этой территории проходит дорога – проезд Рыночный, который ранее был сквозным от Профинтерна до Пионеров.

Известно, что дом будет кирпичным и состоять из одной блок-секции и четырех уровней, первый этаж займут коммерческие помещения. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", застройщик – ООО "Селф" – подчеркивает, что квартиры предназначены для семей с достатком выше среднего.

Напомним, компания на протяжении нескольких лет разрабатывает план освоения территории за Новым рынком. На Профинтерна, 28а, уже возводится 16-этажный дом. Рядом с ним расположится 24-уровневая "свечка", а на Пионеров, 7б, планировалось возведение 10-этажного здания, но концепцию поменяли, и высоту снизили. Кроме того, в планах застройщика возведение парковочного комплекса в два подземных уровня, газовой котельной и трансформаторной подстанции.