СМИ: силовики изъяли документы крупного алтайского предприятия

Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения (ОАО "АНИТИМ"), сообщает "Банкфакс".

По информации издания, оперативное мероприятие состоялось 15 января. Всего за день до этого в Арбитражный суд Алтайского края поступило два иска от ОАО "АНИТИМ" к ИФНС по Октябрьскому району Барнаула.

В компании не связывают эти два факта между собой. Представитель ОАО утверждает, что выемку документов произвели из-за расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

По его словам, ранее "АНИТИМ" переводил средства на расчетный счет одной из компаний, которая стала фигурантом расследования. Сотрудник института утверждает, что перевод был легален и произведен в рамках исполнения договора.

Ранее amic.ru писал, что троих жителей Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области уличили в осуществлении незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали и реализовали план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии.