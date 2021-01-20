64 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили 64 случая коронавируса. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 14 947, свидетельствуют последние данные республиканского оперштаба.

COVID-19 подтвердился у 19 жителей Горно-Алтайска; у 14 жителей Улаганского района; у 11 жителей Турочакского района; у шести жителей Усть-Коксинского района; у пяти жителей Майминского района; у трех жителей Кош-Агачского района; у трех жителей Онгудайского района; у трех жителей Усть-Канского района.

При этом выздоровели за сутки 69 пациентов. Всего в регионе от коронавируса излечились 14 016 человек.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выявили 193 случая COVID-19 за сутки. Из больниц выписали 82 человека, жертвами инфекции стали еще 14 больных.