Купи дома, забери в салоне. ВТБ запускает оформление автокредита в мобильном банке

ВТБ одним из первых на рынке внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит. Заемщики могут подать заявку через мобильный банк и за несколько минут получить решение о выдаче. Сервис уже доступен для пользователей Android, с февраля 2020 года появится и на iOS.

В "ВТБ Онлайн" уже появилась специальная анкета для оформления заявки на автокредит. Клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает SMS с окончательным решением. После одобрения заявки нужно будет один раз посетить офис банка или автосалон партнера для подписания документов.

"Привычная модель покупки автомобиля в салоне, как и получение кредита, на фоне пандемии существенно изменилась – клиенты готовы приобретать автомобили 100% дистанционно. Мы упрощаем этот процесс и переводим его в онлайн, это стратегически важная для нас задача. С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита. Такую возможность мы запустим в первом полугодии – клиенты смогут удаленно провести подписание всех документов, а позже забрать машину в автосалоне или заказать ее с доставкой на дом", – отмечает Иван Жигарев, начальник управления "Автокредитование" ВТБ.

Купить автомобиль в кредит или забронировать его перед покупкой можно на сайте ВТБ: банк предлагает собственную витрину транспортных средств, которая включает 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом. Их можно приобрести у партнеров банка.

ВТБ входит в топ-3 лидеров российского рынка автокредитования. За 11 месяцев 2020 года банк выдал более 82,8 тыс. автокредитов на сумму 71 млрд рублей.