Жителям алтайского села рассказали, когда у них появится газ

Жители Первомайского района возмущены длительным ожиданием газификации, сообщает "Банкфакс".

Так, в Боровихе начали собирать деньги на проект еще в 2014 году. Сначала желающие получить доступ к голубому топливу сложились по 2,5 тысячи рублей, затем – по 4 тысячи. Однако многим из них до сих пор не подключили газ.

Согласно документам, компания "Строй-Мастер", с которой заключили контракт на строительство газовых распределителей, должна была завершить работу еще в ноябре 2019 года, но до сих пор не сделала этого.

Представитель компании объяснил это судебной тяжбой с Минстроем Алтайского края, который в одностороннем порядке разорвал контракт из-за небольшой просрочки по сдаче объекта. Она продлилась с конца 2018 года до мая 2019-го. После этого стороны заключили мировое соглашение и продолжили работу.

Именно этим обстоятельством и объясняют в "Строй-Мастере" задержку. В компании уточнили, что проект газификации в Первомайском районе включает в себя самый протяженный газопровод (около 50 км). Подрядчик обещает завершить строительство летом 2020 года, что позволит в скором времени подключить к газу жителей сел, которые оплатили соответствующие монтажные и проектировочные работы.