Жителям алтайского села рассказали, когда у них появится газ

Жители Первомайского района возмущены длительным ожиданием газификации, сообщает "Банкфакс".
Так, в Боровихе начали собирать деньги на проект еще в 2014 году. Сначала желающие получить доступ к голубому топливу сложились по 2,5 тысячи рублей, затем – по 4 тысячи. Однако многим из них до сих пор не подключили газ.
Согласно документам, компания "Строй-Мастер", с которой заключили контракт на строительство газовых распределителей, должна была завершить работу еще в ноябре 2019 года, но до сих пор не сделала этого.
Представитель компании объяснил это судебной тяжбой с Минстроем Алтайского края, который в одностороннем порядке разорвал контракт из-за небольшой просрочки по сдаче объекта. Она продлилась с конца 2018 года до мая 2019-го. После этого стороны заключили мировое соглашение и продолжили работу.
Именно этим обстоятельством и объясняют в "Строй-Мастере" задержку. В компании уточнили, что проект газификации в Первомайском районе включает в себя самый протяженный газопровод (около 50 км). Подрядчик обещает завершить строительство летом 2020 года, что позволит в скором времени подключить к газу жителей сел, которые оплатили соответствующие монтажные и проектировочные работы.
Комментарии
Подрядчик обещает завершить строительство летом 2020 года
________________________________________________________
Обещать даже не научились. На дворе уже 2021 год.
Должны были закончить работу в 2019 году.
Сейчас уже 2021 год, работа не закончена.
Неустойка по договору должна покрыть жителям Боровихи стоимость подключения к газу.
"Первомайский поток" под гнетом санкций .
А там Володе говорят, что вот-вот и газ будет везде
Труба частная под забором лежит , частник не дает разрешений никому. Рядом проложить нет возможности, почему газпром не решает этот вопрос по постановлению правительства его обязанность решать с частниками и цену определять , а не их хотелки удовлетворять!!! С электричеством уже было - проходили, теперь 550 руб стоит - с газом когда порядок будет ??? "В случае отказа физ лица в подключении обслуживающая организация обязана решить вопрос с ним самостоятельно......."
Плохому танцору всегда что то мешает)) Стройте, господа, не объясняйте свое безделье, просто работайте
А у нас
В деревне газ
Прошлым летом,,,
Нету,
Нету газа.
Замерзать?
- Обратите время вспять!
- Мы не можем время вспять.
- А подрядчик может:
Нужно много обещать,
Обещать прошедшим летом
Сделать газ
в селе у вас.
Во всём виноват Навальнэ! Это он весь хаз украмши!